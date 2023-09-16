Учёные впервые в истории наблюдений добились работы свиной ГМ-почки в течение двух месяцев

Функционирование ксенотрансплантата длилось два месяца, что является самым продолжительным задокументированным экспериментальным периодом. Мужчине в возрасте 58 лет с зафиксированный смертью мозга 14 июля была пересажена свиная ГМ-почка. Удалили ксенотрансплантат 13 сентября, эксперимент продлился 61 день. Ранее самый большой период длился в течение месяца.

Анализ почки показал, что на клеточном уровне произошли изменения, характерные для умеренного отторжения. Учёные считают эксперимент успешным. Но подробный отчёт исследования будет представлен позже.