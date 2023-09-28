Учёные выяснили, что известный препарат против COVID-19 порождает новые мутации вируса

С конца 2021 года ВОЗ включила молнупиравир в перечень препаратов для лечения ковида. Лекарство показало ограниченную эффективность, но по статистике не снижало уровень госпитализации или смертности от коронавируса в группах вакцинированных людей, подверженных высокому риску заражения. Популярность молнупиравира была обусловлена прежде всего его доступностью.

В ходе исследований выяснилось, что молнупиравир способствует дальнейшему распространению COVID-19, который уже мутировавл в организме человека, принимавшего препарат, но окончательно не выздоровевшего. По большей части это пока гипотеза, но учёные считают, что движутся в верном направлении.

«Молнупиравир действует путём распространения мутаций при репликации вирусной РНК. Большинство случайных мутаций, вероятно, будут губительны для вируса, а многие из них окажутся летальными для него. Поэтому повышенная частота мутаций, вызванная молнупиравиром, в итоге снижает вирусную нагрузку. Но если некоторые больные, получающие молнупиравир, не полностью излечиваются от инфекции, вызванной SARS-CoV-2, может возникнуть риск дальнейшей передачи вариантов с мутацией, вызванной молнупиравиром», — сообщили исследователи.

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