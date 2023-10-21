Учёные выяснили, что ужастик «Синистер» — самый страшный

Сильнее всего сердце у всех участников билось при просмотре хоррора «Синистер». По сюжету, в доме со страшным и трагичным прошлым поселяется известный писатель, который находит видеозаписи, приоткрывающие тайну трагедии, объяснение которой найти никто не может. В итоге речь идёт о некоем демоне, поэтому сам писатель и его семья тоже оказываются в опасности.

На втором месте оказался мистический ужастик «Астрал: Онлайн», третье место получил фильм «Паранормальные явления. Скинамаринк».

В рейтинг попали и другие известные фильмы. В основном это картины о монстрах или мистике, потусторонних силах.

«Чем выше пульс, тем, значит, быстрее фильм разгоняет кровь в наших зрителях, а это значит, что растут возбуждение и страх как составные части инстинкта «бей или беги», — объяснили авторы исследования.