Учёные выяснили, как дикие попугаи узнают друг друга в стае

Учёные выяснили, как дикие попугаи узнают друг друга в стаеВ этом играют роль их голоса
Согласно результатам недавнего исследования, тон голоса попугаев-монахов - уникален. Именно благодаря таким «голосовым отпечаткам» птицы могут узнавать друг друга.
Симеон Смил из Института поведения животных Макса Планка, первый автор статьи, опубликованной в Royal Society Open Science, отметил, что для попугаев-монахов обладание уникальным отпечатком голоса действительно имеет смысл. За счёт этого они могут узнавать «своих» в очень шумной стае. То же самое характерно для людей: мы можем узнавать друг друга по голосу, так как у нас есть «голосовой отпечаток».
Как и люди, попугаи используют язык и рот для модуляции криков. Также они живут большими группами с непостоянным составом. Издавать разные звуки могут одновременно десятки птиц в стае, поэтому обязательно нужен способ, при помощи которого можно было бы отслеживать, кто какой звук издаёт.
Команда учёных в рамках нового исследования записала крики сотен попугаев, собрав в общей сложности более 5000 вокализаций. Чтобы проверить, есть ли у птиц «отпечатки голоса», эксперты обратились в модели машинного обучения, которая определяет личность говорящего по тембру его голоса. Они обучили эту модель распознавать крики отдельных попугаев, а затем проверили, сможет ли она распознать этих особей по другому набору звуков. Удивительно, но она смогла это сделать даже в три раза лучше, чем ожидалось.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.