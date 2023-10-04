Учёные выяснили, как дикие попугаи узнают друг друга в стае

Как и люди, попугаи используют язык и рот для модуляции криков. Также они живут большими группами с непостоянным составом. Издавать разные звуки могут одновременно десятки птиц в стае, поэтому обязательно нужен способ, при помощи которого можно было бы отслеживать, кто какой звук издаёт.

Команда учёных в рамках нового исследования записала крики сотен попугаев, собрав в общей сложности более 5000 вокализаций. Чтобы проверить, есть ли у птиц «отпечатки голоса», эксперты обратились в модели машинного обучения, которая определяет личность говорящего по тембру его голоса. Они обучили эту модель распознавать крики отдельных попугаев, а затем проверили, сможет ли она распознать этих особей по другому набору звуков. Удивительно, но она смогла это сделать даже в три раза лучше, чем ожидалось.

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