Учёные выяснили, как изменится вкус вина в будущем из-за изменения климата

Учёные провели исследование, чтобы выяснить, как изменения погоды и климата влияют на вкус вина из Бордо, одного из самых известных винодельческих регионов мира.

Исследование показало, что качество вина напрямую зависит от погодных условий в течение года, включая сезонные эффекты, которые ранее часто игнорировались.

В частности, выяснилось, что вина более высокого качества производятся в годы с большим количеством осадков и высокими температурами. Это открытие позволяет предположить, что по мере изменения климата качество вин Бордо может даже улучшиться.

Однако учёные также предупреждают о том, что изменение климата увеличивает риск экстремальных погодных явлений, таких как поздние заморозки, сильные засухи, ливни и град в период цветения и плодоношения винограда, что может привести к уничтожению урожая.

Таким образом, хотя изменение климата может привести к улучшению качества некоторых вин, оно также несёт в себе серьёзные риски для виноделия, требующие внимания и возможно, принятия мер для адаптации к новым условиям.