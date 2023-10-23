Учёные выяснили, как изменится вкус вина в будущем из-за изменения климата

Учёные выяснили, как изменится вкус вина в будущем из-за изменения климатаИнтересная тема для изучения
Изменение климата оказывает влияние на самые разные аспекты нашей жизни, и виноделие не является исключением.
Учёные провели исследование, чтобы выяснить, как изменения погоды и климата влияют на вкус вина из Бордо, одного из самых известных винодельческих регионов мира.
Исследование показало, что качество вина напрямую зависит от погодных условий в течение года, включая сезонные эффекты, которые ранее часто игнорировались.
В частности, выяснилось, что вина более высокого качества производятся в годы с большим количеством осадков и высокими температурами. Это открытие позволяет предположить, что по мере изменения климата качество вин Бордо может даже улучшиться.
Однако учёные также предупреждают о том, что изменение климата увеличивает риск экстремальных погодных явлений, таких как поздние заморозки, сильные засухи, ливни и град в период цветения и плодоношения винограда, что может привести к уничтожению урожая.
Таким образом, хотя изменение климата может привести к улучшению качества некоторых вин, оно также несёт в себе серьёзные риски для виноделия, требующие внимания и возможно, принятия мер для адаптации к новым условиям.