Наука и технологии
22:22, 04 октября 2023
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Учёные выяснили, откуда в воздухе частички микропластика

Автомобили и города в этом мало виноваты

Учёные из Корнельского университета в Нью-Йорке провели исследование и выяснили, что основным источником микропластика в атмосфере является океан.

Учёные выяснили, откуда в воздухе частички микропластика
© Ferra.Expert

Исследователи создали компьютерную модель, которая показала, как быстро и на какое расстояние могут перемещаться частицы микропластика в воздухе.

Оказалось, что плоские частицы микропластика оседают в атмосфере быстрее, чем сферические. Это объясняет, почему их так много в воздухе.

Кроме того, модель продемонстрировала, что количество микропластика, приходящего из океана, значительно увеличилось. В то же время учёные всё ещё не могут точно сказать, каким образом частицы микропластика попадают из воды в атмосферу.

Впрочем, именно изучение данного вопроса и поиск ответа на него может стать следующим этапом масштабного исследования специалистов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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