Учёные выяснили, откуда в воздухе частички микропластика

Исследователи создали компьютерную модель, которая показала, как быстро и на какое расстояние могут перемещаться частицы микропластика в воздухе.

Оказалось, что плоские частицы микропластика оседают в атмосфере быстрее, чем сферические. Это объясняет, почему их так много в воздухе.

Кроме того, модель продемонстрировала, что количество микропластика, приходящего из океана, значительно увеличилось. В то же время учёные всё ещё не могут точно сказать, каким образом частицы микропластика попадают из воды в атмосферу.

Впрочем, именно изучение данного вопроса и поиск ответа на него может стать следующим этапом масштабного исследования специалистов.