Учёные выяснили, откуда в воздухе частички микропластика

Учёные выяснили, откуда в воздухе частички микропластикаАвтомобили и города в этом мало виноваты
Учёные из Корнельского университета в Нью-Йорке провели исследование и выяснили, что основным источником микропластика в атмосфере является океан.
Исследователи создали компьютерную модель, которая показала, как быстро и на какое расстояние могут перемещаться частицы микропластика в воздухе.
Оказалось, что плоские частицы микропластика оседают в атмосфере быстрее, чем сферические. Это объясняет, почему их так много в воздухе.
Кроме того, модель продемонстрировала, что количество микропластика, приходящего из океана, значительно увеличилось. В то же время учёные всё ещё не могут точно сказать, каким образом частицы микропластика попадают из воды в атмосферу.
Впрочем, именно изучение данного вопроса и поиск ответа на него может стать следующим этапом масштабного исследования специалистов.