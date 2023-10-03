Учёные выяснили, почему акулы-людоеды уплыли далеко от берегов Южной Африки

Специалисты выяснили, что в 2018 году акул-людоедов видели в заливе Фолс-Бэй и в районе города Хансбай около 50 раз — в 4 раза меньше, чем раньше. В 2019 году акул не было вовсе.

При этом их популяция начала резко расти в других местах, преимущественно на востоке. Это нельзя было объяснить размножением, потому что акулы размножаются медленно.

После 2018 года, несмотря на исчезновение акул, на пляжах западного и южного побережий находили следы кровавых столкновений акул с другими хищниками, в результате чего на берегу находили выпотрошенные туши.

Учёные пришли к выводу, что причина миграции акул на восток в косатках, которых назвали Порт и Старбоард. Они нападали на акул и потрошили их с целью добраться до печени. По мнению исследователей, косатки пристрастились к сквалену, веществу, содержащемуся в акульей печени.