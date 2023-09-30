Учёные выяснили самый приятный и противный запахи

В эксперименте участвовали 235 представителей различных национальностей и социальных слоёв. Оказалось, что восприятие запахов универсально и зависит в большей степени от личных вкусов и молекулярного профиля вещества.

Участникам предлагалось множество самых разнообразных запахов. Самым приятным оказался запах ванили: не для всех запах был любимым, но приятным его назвали все участники. Наиболее противным и отталкивающим все без исключения испытуемые назвали запах изовалериановой кислоты, которая содержится в сыре и соевом молоке и является составляющей пота ног.

Влияние национальной или массовой культуры оказалось минимальным — 6%, восприятие запаха на основании личных, субъективных предпочтений составило порядка 54%, молекулярная структура вещества — 40%.