Наука и технологии
23:44, 30 сентября 2023
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Учёные выяснили самый приятный и противный запахи

Ваниль оказалась самой приятной

Учёные провели занимательный эксперимент, чтобы выяснить, в какой степени на восприятие запахов влияет культура, в которой человек сформировался.

Учёные выяснили самый приятный и противный запахи
© Wallpaperflare.com

В эксперименте участвовали 235 представителей различных национальностей и социальных слоёв. Оказалось, что восприятие запахов универсально и зависит в большей степени от личных вкусов и молекулярного профиля вещества.

Участникам предлагалось множество самых разнообразных запахов. Самым приятным оказался запах ванили: не для всех запах был любимым, но приятным его назвали все участники. Наиболее противным и отталкивающим все без исключения испытуемые назвали запах изовалериановой кислоты, которая содержится в сыре и соевом молоке и является составляющей пота ног.

Влияние национальной или массовой культуры оказалось минимальным — 6%, восприятие запаха на основании личных, субъективных предпочтений составило порядка 54%, молекулярная структура вещества — 40%.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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