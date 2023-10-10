Наука и технологии
22:34, 10 октября 2023
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Учёные защитили куриц от птичьего гриппа с помощью генной модификации

Интересный подход

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Nature, учёные сообщили о создании кур, устойчивых к инфекции птичьего гриппа.

Учёные защитили куриц от птичьего гриппа с помощью генной модификации
© Ferra.Expert

Основной причиной инфекции кур птичьим гриппом является вирус гриппа A, который зависит от белка хозяина, известного как ANP32A.

Исследователи использовали технологию CRISPR/Cas9 для генной модификации кур. В результате были получены птицы с двумя аминокислотными заменами в белке ANP32A, что предотвращает взаимодействие вирусной полимеразы.

Данный прорыв в науке может стать ключевым в борьбе с птичьим гриппом, предоставляя возможность производства кур, устойчивых к этому опасному заболеванию.

Это не только уменьшит риски для птицеводства, но и снизит вероятность переноса вируса на людей. Дальнейшие исследования и тесты будут направлены на определение безопасности и эффективности таких модифицированных кур в реальных условиях.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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