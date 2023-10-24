Учёные заявили, что аллергия прививке не помеха

Многие пациенты верят в рассказы о вреде прививок и стараются их избегать. Однако, учёные опровергают распространённое заблуждение о том, что аллергия и прививка несовместимы.

На практике большинство аллергических заболеваний не являются препятствием для вакцинации.

Доктор медицинских наук Игорь Никитин подчеркнул, что мифы о вакцинации могут привести к увеличению заболеваемости опасными инфекциями.

Он также развенчал другие популярные заблуждения, например, что аллергические реакции на прививки часто встречаются. На самом деле, такие реакции редки и их сложно предсказать.

Важно понимать, что не все симптомы после вакцинации связаны с аллергией. Большинство аллергиков без проблем переносят вакцинацию.

Научные исследования подтверждают, что атопия и бронхиальная астма не являются противопоказаниями к прививке.