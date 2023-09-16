19:54, 16 сентября 2023
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Учёные заявили, что люди с высоким уровнем интеллекта оказались грязнулями и «совами»И умеют отборно материться
В США учёные провели масштабное исследование поведенческих привычек людей с различным уровнем IQ. Выяснилось, что люди с высоким уровнем интеллекта больше матерятся и позже ложатся спать.
Одним из неожиданных качеств таких людей оказалось редкое желание убираться в комнате или по дому. В отношении сна учёные заявили, что многие выдающиеся личности по хронотипу были «совами».
Также обладатели высокого IQ, как правило, имеют широкий словарный запас и владеют гибкими риторическими навыками. Особенностью характера таких людей является способность выражать без стеснения негативные эмоции, не боясь говорить, что думают. Потому они больше матерятся.