Учёные заявили об угасании надежды на связь с луноходом «Прагьян» и другим оборудованием

21:50, 26 сентября 2023
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Учёные заявили об угасании надежды на связь с луноходом «Прагьян» и другим оборудованиемВозможно, из-за низких температур на Земле
Специалисты индийской организации космических исследований (ISRO) сообщили в соцсети Х об угасании надежды на восстановление связи с луноходом «Прагьян» и посадочным модулем «Викрам», отправленных на Луну в рамках исследовательской миссии «Чандраян-3».
© ISRO
Оборудование было введено в спящий режим 2 сентября после того, как отработало в течение лунного дня, длящегося 14 земных суток.
Попытки наладить связь с лунными аппаратами начались 22 сентября, но не увенчались успехом. Учёные предполагают, что оборудование вышло из строя в силу слишком низких температур: на Луне на протяжении ночи температура опускается до -250 градусов Цельсия.
Теперь в ISRO ожидают 30 сентября — день очередного заката на Луне.