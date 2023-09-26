Учёные заявили об угасании надежды на связь с луноходом «Прагьян» и другим оборудованием

Оборудование было введено в спящий режим 2 сентября после того, как отработало в течение лунного дня, длящегося 14 земных суток.

Попытки наладить связь с лунными аппаратами начались 22 сентября, но не увенчались успехом. Учёные предполагают, что оборудование вышло из строя в силу слишком низких температур: на Луне на протяжении ночи температура опускается до -250 градусов Цельсия.

Теперь в ISRO ожидают 30 сентября — день очередного заката на Луне.