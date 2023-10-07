Учёный создал детализированную карту затонувшего материка Зеландия

Гондвана соединял Африку и Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Со времнем началось растяжение суперконтинента: около 100 млн лет назад начался распад Гондваны, приведший к образованию Антарктиды, Австралии и самой восточной части — Зеландии. В настоящее время Зеландия утоплена на 95%.

Карту удалось составить благодаря накопленным за долгие годы данным, полученным в ходе морских экспедиций и спутниковых исследований. В итоге Мортимеру с коллегами удалось детализировть этот участок бывшего суперматерика.

«Зеландия — это пример того, как можно проглядеть что-то большое и очевидное. Основываясь на большом объёме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров», — сообщили учёные в отчёте исследования.