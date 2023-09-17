Умеют ли на самом деле кошки обижаться

Умеют ли на самом деле кошки обижатьсяИли нам это только кажется
Бывают моменты, когда кот или кошка как будто начинает обижаться на своих хозяев. Тогда она может спрятаться где-нибудь или стать агрессивной. Но чем на самом деле вызвано её такое поведение?
Известно, что кошки могут проявлять самые разные эмоции. В том числе страх, радость, любовь, недовольство. Учёные из университета штата Орегон узнали, что кошки способны так же сильно привязываться к своим хозяевам, как и собаки. Тем не менее эмоциональный мир у них отличается от человеческого и они могут испытывать не все эмоции. К примеру, обиду они испытывают не совсем так, как люди.
Кошки могут связывать различные события с позитивными или негативными последствиями. В ответ на это они могут также вести себя определённым образом. Например, кошка может по-своему обидеться на хозяина, если её заставляют мыться, а она боится воды. В то же время она не будет размышлять о том, как бы разозлить посильнее своего хозяина. Вместо этого она исходя из своего опыта будет формировать своё поведение в дальнейшем.
Кошки также не способны мстить хозяевам в человеческом смысле этого слова. Нужно понимать, что если кошка начинает пакостить, то это почти всегда является результатом стресса. Иногда это может даже указывать на болезнь.
Иногда питомец может выглядеть обиженным. Однако на самом деле кошка пытается подобным образом успокоиться, помириться, избежать конфликтов в дальнейшем. К примеру, если кошка прикрывает глаза и смотрит в сторону, то она сигнализирует, что не представляет угрозы и хочет с вами помириться.