Умеют ли на самом деле кошки обижаться

Известно, что кошки могут проявлять самые разные эмоции. В том числе страх, радость, любовь, недовольство. Учёные из университета штата Орегон узнали, что кошки способны так же сильно привязываться к своим хозяевам, как и собаки. Тем не менее эмоциональный мир у них отличается от человеческого и они могут испытывать не все эмоции. К примеру, обиду они испытывают не совсем так, как люди.

Кошки могут связывать различные события с позитивными или негативными последствиями. В ответ на это они могут также вести себя определённым образом. Например, кошка может по-своему обидеться на хозяина, если её заставляют мыться, а она боится воды. В то же время она не будет размышлять о том, как бы разозлить посильнее своего хозяина. Вместо этого она исходя из своего опыта будет формировать своё поведение в дальнейшем.