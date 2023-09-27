В четырёх штатах на юго-западе США в земле образовались огромные трещины

По словам специалиста, разломы — результат использования подземных вод для орошения и питья, из-за чего проседает грунт. И проблема в том, что не только увеличиваются существующие разломы, но и образуются новые.

Общая протяжённость разломов уже около 272 км. Вероятно, ситуация будет ухудшаться, так как почти половину мирового объёма питьевой составляют подземные воды, а на 40% они используются для орошения.