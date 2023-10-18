Наука и технологии
18:45, 18 октября 2023
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В Европе изучили оплавленную лунную пыль для прокладки инопланетных дорог

И они показали неплохие результаты

Европейское космическое агентство (ESA) использует высокоэнергетические лазеры и моделируемый лунный грунт для решения проблемы лунной пыли. ЕКА изучает концепцию спекания лунного реголита, или грунта, для создания дорог и посадочных площадок для будущих лунных миссий.

В Европе изучили оплавленную лунную пыль для прокладки инопланетных дорог

© Ferra.expert

Лунная пыль, состоящая из мелких и абразивных частиц, представляла собой серьезную проблему во время полетов "Аполлона", прилипая ко всему и вызывая повреждения оборудования.

В рамках проекта PAVER проводятся эксперименты с использованием лазеров для разработки дорог из этой пыли. В то время как рассматривались варианты использования линз, ориентированных на солнечную энергию, PAVER использует 12-киловаттный углекислотный лазер для работы с имитацией лунной пыли.

Команда использовала лазер для создания геометрических форм, которые могут быть соединены вместе как плитки, образуя большие поверхности, такие как дороги и посадочные площадки. Эти стеклянные, хрупкие плитки можно ремонтировать и укреплять путем наслоения.

Эта технология может проложить путь к созданию лунных посадочных площадок и других сооружений для будущих лунных аванпостов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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