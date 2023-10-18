В Европе изучили оплавленную лунную пыль для прокладки инопланетных дорог

Лунная пыль, состоящая из мелких и абразивных частиц, представляла собой серьезную проблему во время полетов "Аполлона", прилипая ко всему и вызывая повреждения оборудования.

В рамках проекта PAVER проводятся эксперименты с использованием лазеров для разработки дорог из этой пыли. В то время как рассматривались варианты использования линз, ориентированных на солнечную энергию, PAVER использует 12-киловаттный углекислотный лазер для работы с имитацией лунной пыли.

Команда использовала лазер для создания геометрических форм, которые могут быть соединены вместе как плитки, образуя большие поверхности, такие как дороги и посадочные площадки. Эти стеклянные, хрупкие плитки можно ремонтировать и укреплять путем наслоения.

Эта технология может проложить путь к созданию лунных посадочных площадок и других сооружений для будущих лунных аванпостов.