Наука и технологии
18:21, 27 сентября 2023
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В каких случаях сбор грибов в России придет к тюремному сроку

Будьте внимательнее

В России новый закон, вступающий в силу в октябре, вводит наказание, вплоть до лишения свободы на срок до девяти лет, за уничтожение или повреждение охраняемых видов грибов и растений, занесенных в Красную книгу.

В каких случаях сбор грибов в России придет к тюремному сроку

© Ferra.expert

Закон был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Пока неясно, кто именно может быть подвергнут тюремному заключению, но вряд ли это коснется обычных сборщиков грибов. Суровость наказания может зависеть от таких факторов, как степень экологического ущерба и степень умысла.

Закон направлен на защиту исчезающих видов и сохранение биоразнообразия. Следует отметить, что судебная практика по данному закону еще не сложилась, и ожидаются дальнейшие разъяснения со стороны судебных органов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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