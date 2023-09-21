Наука и технологии
17:23, 21 сентября 2023
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В Китае провалился запуск спутника из-за сбоя в работе ракеты-носителя

По неизвестным пока причинам

В Китае из-за сбоя в работе коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 не удалось вывести на орбиту спутник Jilin-1 Gaofen-04B, запуск которого, — очередной шаг в реализации национальной космической программы КНР.

В Китае провалился запуск спутника из-за сбоя в работе ракеты-носителя

© Galactic Energy

Что именно произошло, не сообщается, известно о некой нештатной ситуации. На данный момент выясняются все причины аварии.

При этом на лёгкой ракете Ceres-1 на низкую околоземную орбиту было выведено уже 20 коммерческих спутников. Это твердотопливная четырёхступенчатая ракета диаметром 1,4 м и длиной 19 м. Может вывести в космос порядка 400 кг полезной нагрузки.

Запуск производился в 12:59 по пекинскому времени, или 07:59 мск, с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

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