В Китае провалился запуск спутника из-за сбоя в работе ракеты-носителя

Что именно произошло, не сообщается, известно о некой нештатной ситуации. На данный момент выясняются все причины аварии.

При этом на лёгкой ракете Ceres-1 на низкую околоземную орбиту было выведено уже 20 коммерческих спутников. Это твердотопливная четырёхступенчатая ракета диаметром 1,4 м и длиной 19 м. Может вывести в космос порядка 400 кг полезной нагрузки.

Запуск производился в 12:59 по пекинскому времени, или 07:59 мск, с космодрома Цзюцюань на севере Китая.