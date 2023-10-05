В Новой Зеландии нашли подземный водоём, который может смягчать землетрясения

Подземные скалы возникли около 125 млн лет назад и находятся на глубине 3,2 км. Причиной возникновения стало мощное землетрясение.

Чтобы выяснить природу плато, учёные применили сейсмическое сканирование для разработки трёхмерной карты. Были обнаружены толстые слоистые отложения вокруг подземных, давно остывших вулканов. Анализ добытых образцов породы показал, что вода — половина объёма обнаруженной породы.

По мнению учёных, подземный водоём образовался из-за регулярных вулканических извержений, в результате которых земная кора в этом районе стала пористой, впоследствии превратилась в глину и за счёт этого удерживает большое количество воды.

Благодаря этому резервуару части земной коры двигаются медленно, постепенно высвобождая тектоническое напряжение в зоне разлома Новой Зеландии, что не даёт сейсмической энергии извергаться со всей мощью. Водоём распределяет напряжение на небольшие медленные землетрясения.