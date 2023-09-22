В перьях динозавров обнаружены следы древних белков

Это открытие подтверждает, что химический состав перьев возник гораздо раньше, чем считалось ранее.

Группа исследователей под руководством д-ра Тиффани Слейтер и профессора Марии Макнамары из Школы биологии, наук о Земле и окружающей среде UCC использовала инновационные методы для обнаружения древних белков перьев, включая рентгеновское и инфракрасное излучение. Анализ 125-миллионных перьев динозавров и ранних птиц из Китая, а также 50-миллионного пера из США показал наличие бета-белков, аналогичных тем, которые содержатся в перьях современных птиц.