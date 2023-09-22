Наука и технологии
22:31, 22 сентября 2023
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В перьях динозавров обнаружены следы древних белков

Больше ответов об их эволюции

Палеонтологи из University College Cork в Ирландии сделали революционное открытие в области эволюции перьев. Предыдущие исследования указывали на то, что состав древних перьев отличается от состава перьев современных птиц. Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, показало, что белковый состав перьев современных птиц присутствовал и в перьях динозавров и ранних птиц.

В перьях динозавров обнаружены следы древних белков

© Stable Diffusion

Это открытие подтверждает, что химический состав перьев возник гораздо раньше, чем считалось ранее.

Группа исследователей под руководством д-ра Тиффани Слейтер и профессора Марии Макнамары из Школы биологии, наук о Земле и окружающей среде UCC использовала инновационные методы для обнаружения древних белков перьев, включая рентгеновское и инфракрасное излучение. Анализ 125-миллионных перьев динозавров и ранних птиц из Китая, а также 50-миллионного пера из США показал наличие бета-белков, аналогичных тем, которые содержатся в перьях современных птиц.

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