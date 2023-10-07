В продукции сервиса доставки воды нашли химикат из ракетного топлива

Истцы, среди которых были 7-месячный младенец и 69-летняя женщина, умершая впоследствии от печеночной недостаточности, входили в число около 100 человек, у которых после употребления этой воды развилась острая печеночная токсичность и недостаточность. Это знаковое дело позволило выявить тревожную практику продажи фальсифицированной продукции без надлежащей проверки на безопасность.

О токсическом действии продукта Real Water стало известно в начале 2021 года, когда у нескольких детей развилась печеночная недостаточность. Впоследствии Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов опубликовало отзыв загрязненной воды, хотя некоторые продукты остались на рынке.

В ходе исследования выяснилось, что гидразин, вероятно, образовывался при использовании непроверенного метода обработки воды, что ставит под сомнение отсутствие мер безопасности. Хотя компания Real Water признала свою ответственность, она может обжаловать приговор.

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