В пятислойном графене обнаружено новое странное электронное состояние

Графен известен своими замечательными свойствами, включая сверхпроводимость, прочность, гибкость и возможность применения в различных областях. При укладке или скручивании графеновых листов особым образом проявляются еще более невероятные свойства, такие как магнетизм и сверхпроницаемость для воды.

В своем последнем исследовании ученые Массачусетского технологического института обнаружили в графене «мультиферроичное поведение», что является большой редкостью в мире материалов. Мультиферроичные материалы демонстрируют согласованное поведение более чем в одном аспекте, например, сочетая магнетизм с электрическим зарядом.

Ученые предположили, что графен становится мультиферроичным при определенных условиях, в частности, когда пять графеновых слоев укладываются в форме ромба. Эксперименты с графеновыми хлопьями подтвердили мультиферроичное поведение, при котором электроны в материале одинаково реагируют на электрические и магнитные поля, что привело к появлению термина «ферро-валетность».

Это открытие может стать ключом к удвоению емкости хранения данных на компьютерных чипах и открывает новые возможности для применения графена в различных областях.