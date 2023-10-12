Наука и технологии
21:55, 12 октября 2023
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В России изобрели рецепт пирога для лечения болезней сердца

Внезапно, пирог может быть полезным для сердца

Учёные Южно-Уральского государственного университета представили революционное изобретение: фруктовый пирог, который может стать профилактикой и даже лечением сердечных заболеваний.

В России изобрели рецепт пирога для лечения болезней сердца
© Ferra.Expert

Основой служит антиоксидант, входящий в состав десерта.

Стоит отметить, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности в России.

Основной угрозой здоровью сердца являются свободные радикалы, которые вызывают окислительные процессы в клетках. Эти процессы могут привести к различным заболеваниям, включая ишемическую болезнь сердца.

Секрет уникального пирога заключается в содержащемся в нем стильбеноиде — мощном природном антиоксиданте. Это вещество способно нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая их вредное воздействие на клетки.

Учёные подчеркивают, что их пирог не только вкусный, но и на 100% усваивается организмом, что делает его особенно ценным для здоровья.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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