В России изобрели рецепт пирога для лечения болезней сердца

Основой служит антиоксидант, входящий в состав десерта.

Стоит отметить, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности в России.

Основной угрозой здоровью сердца являются свободные радикалы, которые вызывают окислительные процессы в клетках. Эти процессы могут привести к различным заболеваниям, включая ишемическую болезнь сердца.

Секрет уникального пирога заключается в содержащемся в нем стильбеноиде — мощном природном антиоксиданте. Это вещество способно нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая их вредное воздействие на клетки.

Учёные подчеркивают, что их пирог не только вкусный, но и на 100% усваивается организмом, что делает его особенно ценным для здоровья.