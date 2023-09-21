В США опровергли пользу перекиси водорода от всех болезней и подтвердили опасность для жизни при приёме внутрь

Существует мнение о пользе перекиси водорода в лечении болезней сосудов головного мозга, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболеваний, стенокардии, астмы, эмфиземы, лейкозов, лишаёв, диабета, склероза, ревматоидного артрита, болезни Паркинсона, мигрени, рака и СПИДа. С 2011 года на эту тему в Сети распространяются материалы со ссылкой на исследование профессора Ивана Неумывакина.

В них речь идёт о том, что в крови для лечения вирусов и различных инфекций антитела — лейкоциты и гранулоциты — вырабатывают природный синтез воды и атмосферного кислорода. Это агрессивный окислитель, формула которого Н2О2. Впоследствии «Н2О2 взаимодействует с ферментом крови человека — каталазой и превращается затем в атомарный кислород, который разрушает, старит окружающие ткани и уничтожает всё патологическое, чужеродное в организме, нормализует окислительно-восстановительные процессы, стимулирует иммунную систему». Но в книге этого автора нет ссылок на какие-либо исследования, подтверждающие пользу перекиси водорода для лечения болезней.

Зато согласно исследованию Annals of Emergency Medicine, приём перекиси внутрь, тем более при высокой дозировке, может привести к инсульту, развитию онкологии, инвалидизации и смерти. В США приём перекиси внутривенно и перорально никогда не проходил клинические исследования и этот способ не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И нет информации, что такой способ лечения одобряет хоть какая-то официальная медицинская организация.

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