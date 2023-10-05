Наука и технологии
17:33, 05 октября 2023
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В США создали генетическую библиотеку исчезающих видов страны

Почему это важно

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS) в сотрудничестве с некоммерческой организацией Revive & Restore и другими организациями создала «генетическую библиотеку» исчезающих видов животных страны.

В США создали генетическую библиотеку исчезающих видов страны

© Stable Diffusion

В рамках биобанкинга биологические образцы животных, находящихся под угрозой исчезновения, подвергаются криогенной консервации при крайне низких температурах и хранятся на объекте Министерства сельского хозяйства США в Колорадо. Генетическая информация также загружается в общедоступную базу данных GenBank для проведения исследований.

Эта генетическая библиотека имеет огромное значение для сохранения природы, помогает внести генетическое разнообразие в программы разведения животных в неволе и потенциально может способствовать клонированию. В рамках проекта, стартовавшего в январе, уже собраны и криоконсервированы образцы пяти видов, находящихся под угрозой исчезновения. Долгосрочной целью проекта является биобанкирование всех исчезающих млекопитающих в США.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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