В США создали генетическую библиотеку исчезающих видов страны

В США создали генетическую библиотеку исчезающих видов страныПочему это важно
Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS) в сотрудничестве с некоммерческой организацией Revive & Restore и другими организациями создала «генетическую библиотеку» исчезающих видов животных страны.
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В рамках биобанкинга биологические образцы животных, находящихся под угрозой исчезновения, подвергаются криогенной консервации при крайне низких температурах и хранятся на объекте Министерства сельского хозяйства США в Колорадо. Генетическая информация также загружается в общедоступную базу данных GenBank для проведения исследований.
Эта генетическая библиотека имеет огромное значение для сохранения природы, помогает внести генетическое разнообразие в программы разведения животных в неволе и потенциально может способствовать клонированию. В рамках проекта, стартовавшего в январе, уже собраны и криоконсервированы образцы пяти видов, находящихся под угрозой исчезновения. Долгосрочной целью проекта является биобанкирование всех исчезающих млекопитающих в США.