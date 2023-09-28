В США закончили расследование неудачного запуска космического корабля владельца Amazon

Авария при пуске New Shepard произошла 12 сентября 2022 года, после чего FAA начала расследование ситуации. На днях расследования завершилось с заключением, что причиной аварии стала нештатная работа двигателя из-за перегрева.

От регулятора Blue Origin получила предписание «внести 21 техническую доработку для предотвращения новых аварий». Только после этого компания получит разрешение на новые полёты.