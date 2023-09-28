В США закончили расследование неудачного запуска космического корабля владельца Amazon

15:30, 28 сентября 2023
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В США закончили расследование неудачного запуска космического корабля владельца AmazonНеобходимо внести множество исправлений
Государственный регулятор, Федеральное управление авиации США (FAA) завершило расследование причин неудачного запуска суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin, принадлежащей владельцу Amazon Джефу Безосу.
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Авария при пуске New Shepard произошла 12 сентября 2022 года, после чего FAA начала расследование ситуации. На днях расследования завершилось с заключением, что причиной аварии стала нештатная работа двигателя из-за перегрева.
От регулятора Blue Origin получила предписание «внести 21 техническую доработку для предотвращения новых аварий». Только после этого компания получит разрешение на новые полёты.