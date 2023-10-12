В вернувшихся на Землю образцах астероида нашли воду и органику

Эти ценные образцы могут дать бесценные сведения о происхождении Земли и, возможно, о зарождении самой жизни. Считается, что на Бенну содержатся породы и химические вещества, относящиеся к периоду формирования Солнечной системы более 4 млрд лет назад, что делает его своеобразной «капсулой времени».

Предварительный анализ образцов уже дал многообещающие результаты, показав, что они содержат значительное количество углерода и воды в виде гидратированных глинистых минералов.

Обилие воды позволяет предположить, что астероиды, подобные Бенну, могли доставить большую часть воды на Землю миллиарды лет назад. Кроме того, богатый углеродом состав астероида может быть полезен для будущих полетов в дальний космос. Администратор NASA Билл Нельсон подчеркнул, что эта миссия - шаг к пониманию того, «кто мы, что мы, откуда мы взялись и каково наше место во Вселенной».