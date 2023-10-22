Наука и технологии
14:59, 22 октября 2023
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В ядре Земли обнаружена утечка гелия-3

Какие у этого последствия

Геохимики из Калифорнийского технологического института и Океанографического института Вудс-Хоула сделали революционное открытие на Арктическом архипелаге Канады. В лавовых потоках 62-миллионной давности на острове Баффин обнаружено высокое содержание гелия-3 - редкого изотопа, обычно ассоциирующегося с ядром Земли.

В ядре Земли обнаружена утечка гелия-3

© Ferra.expert

Эти находки, опубликованные в журнале Nature 18 октября 2023 г., открыли новые вопросы о составе и динамике земного ядра.

Гелий-3 обычно не встречается в земных вулканических породах, поскольку при достижении поверхности Земли он обычно уходит в атмосферу и рассеивается в космосе. Присутствие гелия-3 в лаве из мантии Земли позволяет предположить наличие связи между ядром и поверхностными слоями. Это открытие ставит под сомнение давно бытовавшее мнение о том, что ядро и внешние слои Земли геохимически изолированы друг от друга.

Исследователи считают это открытие интересным, поскольку оно может дать представление о ранней истории Земли. Изучение гелия-3 может облегчить понимание ядра Земли - давней геологической проблемы. Однако для полного понимания последствий этого открытия для нашего понимания внутренней динамики Земли и состава ее ядра необходимы дальнейшие исследования.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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