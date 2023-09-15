В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию целой префектуры

22:43, 15 сентября 2023
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В Японии из-за ливней объявили срочную эвакуацию целой префектурыПромедление может привести к серьезным последствиям
Власти японской префектуры Нагасаки объявили срочную эвакуацию населения из-за сильных и продолжительных ливней.
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В частности, власти города Сасэбо объявили четвёртый уровнь опасности из пяти возможных. Это означает, что гражданам рекомендовано срочно эвакуироваться в безопасные места, потому что на первое место выходит фактор времени: в какой-то момент передвигаться в места эвакуации станет опасно.
Находиться необходимо на высоте не ниже второго этажа. Любой ценой необходимо выбирать наиболее безопасные места и не выходить на улицу. Также нужно опасаться наводнений и оползней.