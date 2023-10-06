Вирусолог объяснил, может ли человек заразиться африканской чумой свиней

20:47, 06 октября 2023
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Вирусолог объяснил, может ли человек заразиться африканской чумой свинейДля человека вирус безопасен
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил, опасен ли вирус африканской чумы свиней (АЧС) для человека. Эксперт прокомментировал недавний инцидент: в Калмыкии в сосисках «Баварские» Роспотребнадзор выявил этот вирус.
По словам Аграновского, АЧС не представляет опасности для человека, так как является вирусом, который распространяется исключительно среди животных.
«Вирус не патогенен для человека. Заболевание может заражать только свиней от свиней. Если мясо с геномом вируса попало в розницу – это в целом безопасно для людей», — объяснил вирусолог.
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