Вирусолог объяснил, может ли человек заразиться африканской чумой свиней

По словам Аграновского, АЧС не представляет опасности для человека, так как является вирусом, который распространяется исключительно среди животных.

«Вирус не патогенен для человека. Заболевание может заражать только свиней от свиней. Если мясо с геномом вируса попало в розницу – это в целом безопасно для людей», — объяснил вирусолог.

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