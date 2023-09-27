Внимание! Собака Джо Байдена покусала агентов спецслужб. Спасибо за внимание

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда полицейский из отдела Секретной службы вступил в контакт с Коммандером и был впоследствии укушен. Пострадавшему сотруднику была оказана медицинская помощь, и, по имеющимся данным, он чувствует себя хорошо.

Этот последний инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности рабочих мест в Белом доме, поскольку с Коммандером уже неоднократно происходили инциденты, связанные с укусами.

Бывший агент USSS Джонатан Вакроу подчеркнул серьезность проблемы, заявив, что появление на рабочем месте потенциально опасной собаки представляет собой значительный риск для агентов и офицеров.