Наука и технологии
18:33, 27 сентября 2023
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Внимание! Собака Джо Байдена покусала агентов спецслужб. Спасибо за внимание

Не очень хороший мальчик

Сообщается, что Коммандер, двухлетняя немецкая овчарка президента Джо Байдена, покусала другого сотрудника Секретной службы США в Белом доме, что стало 11-м известным случаем укуса собаки.

Внимание! Собака Джо Байдена покусала агентов спецслужб. Спасибо за внимание

© Ferra.expert

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда полицейский из отдела Секретной службы вступил в контакт с Коммандером и был впоследствии укушен. Пострадавшему сотруднику была оказана медицинская помощь, и, по имеющимся данным, он чувствует себя хорошо.

Этот последний инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности рабочих мест в Белом доме, поскольку с Коммандером уже неоднократно происходили инциденты, связанные с укусами.

Бывший агент USSS Джонатан Вакроу подчеркнул серьезность проблемы, заявив, что появление на рабочем месте потенциально опасной собаки представляет собой значительный риск для агентов и офицеров.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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