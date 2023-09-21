Наука и технологии
17:59, 21 сентября 2023
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Во Вьетнаме обнаружены 16 новых странных видов ос-паразитоидов

Хорошо, что не в России

Исследователи из Университета Кюсю и Национального музея природы Вьетнама выявили 16 новых видов Loboscelidia - группы паразитоидных ос, которые до сих пор были относительно неизвестны.

Во Вьетнаме обнаружены 16 новых странных видов ос-паразитоидов

© Stable Diffusion

Эти крошечные осы длиной 2-5 мм играют важнейшую роль в экосистемах, паразитируя на яйцах других насекомых и в конечном итоге убивая их. У одного из видов, Loboscelidia squamosa, ученые также наблюдали удивительное паразитическое поведение: самка осы закапывала яйцо хозяина, а затем откладывала в него свое собственное. Такое поведение похоже на строительство гнезд, наблюдаемое у одиночных охотничьих ос.

Исследователи провели полевые исследования во Вьетнаме, в результате которых был обнаружен новый вид и отловлено 70 особей из группы Loboscelidia.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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