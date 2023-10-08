Возраст самых древних человеческих следов в Северной Америке подтвержден

Чтобы подтвердить возраст следов, ученые из Геологической службы США и международная группа исследователей применили два новых метода датировки. Во-первых, они использовали пыльцу хвойных деревьев, которая происходит из наземных растений и может быть радиоуглеродно датирована более надежно. Этот метод позволил получить возраст, соответствующий первоначальным оценкам.

Кроме того, с помощью оптически стимулированной люминесценции были датированы зерна кварца, найденные в слоях, несущих следы. Этот метод подтвердил минимальный возраст около 21 500 лет, что совпадает с результатами радиоуглеродного анализа.