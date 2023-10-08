Возраст самых древних человеческих следов в Северной Америке подтвержден

Возраст самых древних человеческих следов в Северной Америке подтвержденОколо 23 тысяч лет
В 2021 г. в Национальном парке Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) были обнаружены окаменелые отпечатки ног, датируемые периодом от 20 до 23 тыс лет назад. Однако возникли сомнения в точности этих дат, поскольку они были получены с помощью радиоуглеродного датирования, на которое могут влиять различные факторы.
Чтобы подтвердить возраст следов, ученые из Геологической службы США и международная группа исследователей применили два новых метода датировки. Во-первых, они использовали пыльцу хвойных деревьев, которая происходит из наземных растений и может быть радиоуглеродно датирована более надежно. Этот метод позволил получить возраст, соответствующий первоначальным оценкам.
Кроме того, с помощью оптически стимулированной люминесценции были датированы зерна кварца, найденные в слоях, несущих следы. Этот метод подтвердил минимальный возраст около 21 500 лет, что совпадает с результатами радиоуглеродного анализа.