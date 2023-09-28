Наука и технологии
18:07, 28 сентября 2023
1 мин.

Впервые за 10 лет бешеная выдра напала на человека и собаку

Все произошло в США

Представители службы здравоохранения штата Флорида сообщают об инциденте, связанном с агрессивной выдрой. Животное напало на 74-летнего мужчину и собаку, у которых впоследствии был получен положительный результат на бешенство. Оба пострадавших получили лечение, а выдра была подвергнута эвтаназии.

Впервые за 10 лет бешеная выдра напала на человека и собаку

© Stable Diffusion

Нападение произошло в прошлую среду в округе Палм-Бич, когда мужчина, назвавшийся Джозефом Скаглионе, кормил уток возле своего дома. Когда утки внезапно улетели, он встретил выдру на берегу реки. Выдра агрессивно напала, укусила и поцарапала Скаглионе более 40 раз, прежде чем ему удалось освободиться.

В тот же день выдра напала на собаку другой семьи. Соседи поймали выдру в ловушку под мусорным баком, а затем она была отловлена службой контроля за животными. Несмотря на то, что вначале выдра казалась необычайно активной, ее подвергли эвтаназии для проведения теста на бешенство, который подтвердил наличие инфекции.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.