Впервые за 10 лет бешеная выдра напала на человека и собаку

Нападение произошло в прошлую среду в округе Палм-Бич, когда мужчина, назвавшийся Джозефом Скаглионе, кормил уток возле своего дома. Когда утки внезапно улетели, он встретил выдру на берегу реки. Выдра агрессивно напала, укусила и поцарапала Скаглионе более 40 раз, прежде чем ему удалось освободиться.

В тот же день выдра напала на собаку другой семьи. Соседи поймали выдру в ловушку под мусорным баком, а затем она была отловлена службой контроля за животными. Несмотря на то, что вначале выдра казалась необычайно активной, ее подвергли эвтаназии для проведения теста на бешенство, который подтвердил наличие инфекции.