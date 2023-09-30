Впервые за 50 лет Китай решил оставить США без панд

Впервые за 50 лет Китай решил оставить США без пандПоследних привезли туда в 2000 году
Три гигантские панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай в декабре этого года, так как истекает срок действия договора об их аренде с Китайской ассоциацией охраны дикой природы. Этот шаг произошел на фоне обострения отношений между США и Китаем, хотя обе стороны отрицают наличие каких-либо политических мотивов в этом решении.
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Гигантская панда считается национальным достоянием Китая, а практика передачи этих животных в аренду иностранным государствам часто является одной из форм публичной дипломатии.
С 1984 года Китай сдает панд в аренду иностранным государствам, используя их как инструмент международной дипломатии и сотрудничества.
Панды по кличкам Мэй Сян и Тянь Тянь, а также их детеныш Сяо Ци Цзи в настоящее время живут в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне. Они входят в избранную группу панд, живущих в американских зоопарках, в том числе в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе. По сообщению агентства Bloomberg, к концу 2024 г. все эти панды либо вернутся в Китай, либо будут переселены в принадлежащие китайцам учреждения, что ознаменует выезд всех панд из США.