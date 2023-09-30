Впервые за 50 лет Китай решил оставить США без панд

Гигантская панда считается национальным достоянием Китая, а практика передачи этих животных в аренду иностранным государствам часто является одной из форм публичной дипломатии.

С 1984 года Китай сдает панд в аренду иностранным государствам, используя их как инструмент международной дипломатии и сотрудничества.

Панды по кличкам Мэй Сян и Тянь Тянь, а также их детеныш Сяо Ци Цзи в настоящее время живут в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне. Они входят в избранную группу панд, живущих в американских зоопарках, в том числе в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе. По сообщению агентства Bloomberg, к концу 2024 г. все эти панды либо вернутся в Китай, либо будут переселены в принадлежащие китайцам учреждения, что ознаменует выезд всех панд из США.