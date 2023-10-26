Врачи обнаружили логово паука в ухе у пациентки

Недавно врачи обнаружили логово паука прямо в ухе пациентки, что вызвало бурю эмоций как у самой женщины, так и у медицинского персонала.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на дискомфорт и шум в ухе, предполагая, что это может быть связано с воспалением или инфекцией. Однако при осмотре врачи обнаружили в ушной раковине пациентки маленького прыгающего паука, который успел обустроить там своё логово.

Специалисты немедленно приступили к удалению незваного гостя, при этом стараясь не причинить вред пациентке.

Операция прошла успешно, и паук был извлечён из уха женщины. Врачи отметили, что подобные случаи встречаются крайне редко, и это действительно уникальная и необычная ситуация в медицинской практике.

После процедуры, пациентка почувствовала облегчение, а врачи предоставили ей рекомендации по уходу за ухом в период восстановления.

Также специалисты напомнили о важности своевременного обращения к врачам при появлении каких-либо симптомов или дискомфорта, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций в будущем.