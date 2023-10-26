Наука и технологии
16:52, 26 октября 2023
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Врачи обнаружили логово паука в ухе у пациентки

Жутко, но интересно

В медицинской практике врачи сталкиваются с самыми неожиданными и порой шокирующими случаями.

Врачи обнаружили логово паука в ухе у пациентки
© Ferra.Expert

Недавно врачи обнаружили логово паука прямо в ухе пациентки, что вызвало бурю эмоций как у самой женщины, так и у медицинского персонала.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на дискомфорт и шум в ухе, предполагая, что это может быть связано с воспалением или инфекцией. Однако при осмотре врачи обнаружили в ушной раковине пациентки маленького прыгающего паука, который успел обустроить там своё логово.

Специалисты немедленно приступили к удалению незваного гостя, при этом стараясь не причинить вред пациентке.

Операция прошла успешно, и паук был извлечён из уха женщины. Врачи отметили, что подобные случаи встречаются крайне редко, и это действительно уникальная и необычная ситуация в медицинской практике.

После процедуры, пациентка почувствовала облегчение, а врачи предоставили ей рекомендации по уходу за ухом в период восстановления.

Также специалисты напомнили о важности своевременного обращения к врачам при появлении каких-либо симптомов или дискомфорта, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций в будущем.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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