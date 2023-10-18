Наука и технологии
21:04, 18 октября 2023
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Врачи обнаружили участок коры мозга, который отвечает за влечение к жирной еде

Выяснили британские исследователи

В научном журнале Journal of Neuroscience появились результаты исследования британских специалистов, выяснивших, какой участок головного мозга отвечает зла влечение людей к жирной пище.

Врачи обнаружили участок коры мозга, который отвечает за влечение к жирной еде
© Pexels.com

Оказалось, что на эти процессы влияет тот же участок коры мозга, который оценивает награду и наказание в контексте того или иного поступка. Таким участком оказалась орбитофронтальная кора (ОФК).

Если ОФК чувствительна к жиру, человек съедает больше других и его тянет к большему количеству именно жирной пищи.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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