Врачи обнаружили участок коры мозга, который отвечает за влечение к жирной еде

21:04, 18 октября 2023
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Врачи обнаружили участок коры мозга, который отвечает за влечение к жирной едеВыяснили британские исследователи
В научном журнале Journal of Neuroscience появились результаты исследования британских специалистов, выяснивших, какой участок головного мозга отвечает зла влечение людей к жирной пище.
Оказалось, что на эти процессы влияет тот же участок коры мозга, который оценивает награду и наказание в контексте того или иного поступка. Таким участком оказалась орбитофронтальная кора (ОФК).
Если ОФК чувствительна к жиру, человек съедает больше других и его тянет к большему количеству именно жирной пищи.
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