Вращение первой заснятой черной дыры доказали

Хотя астрономы предполагают, что черные дыры должны вращаться, доказать их вращение довольно сложно, поскольку у них отсутствуют поверхностные характеристики. В новом исследовании основное внимание уделяется вращательному эффекту, называемому прецессией, подобно тому, как ось вращающейся вершины медленно смещается под действием гравитации. В случае черной дыры M87 ее мощные джеты, порождаемые поглощением материала вокруг, должны со временем менять направление, если она прецессирует.

Проанализировав более 17 лет радиоданных, исследовательская группа обнаружила, что ориентация джета слегка смещается, колеблясь примерно на 10 градусов с периодичностью 8-10 лет. Это наблюдение подтверждает, что черная дыра действительно вращается.

Исследование также поднимает вопрос о причинах прецессии черной дыры: возможным объяснением является эффект Ленса-Тирринга.