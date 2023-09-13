Наука и технологии
23:11, 13 сентября 2023
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Всего одно невылеченное заболевание у пожилых людей может привести к старческому слабоумию

К нему стоит быть особенно внимательным

Новое исследование поднимает тревожный вопрос о связи между высоким артериальным давлением и риском развития деменции у людей старше 60 лет.

Всего одно невылеченное заболевание у пожилых людей может привести к старческому слабоумию
© Ferra.Expert

Учёные обнаружили, что нелеченная гипертония увеличивает этот риск на поразительные 42% по сравнению с теми, кто принимает соответствующие препараты.

Исследование включало в себя метаанализ 17 различных исследований с участием более 34 тыс человек из 16 стран. Участники были разделены на три категории: здоровые; те, кто лечил гипертонию; те, у кого она оставалась нелеченной.

Интересно, что существенных различий в результатах с учётом возраста, пола или расовой принадлежности обнаружено не было.

Полученные данные могут иметь серьёзные последствия для системы здравоохранения и индивидуальных решений о лечении. Специалисты подчеркивают важность продолжения лечения гипертонии на протяжении всей жизни как метода профилактики деменции.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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