Вулкан вызвал огромное цунами и опустошил целый остров: раскрыта причина 373-летней трагедии

Вулкан вызвал огромное цунами и опустошил целый остров: раскрыта причина 373-летней трагедииСовременные технологии бывают полезны
Новое исследование пролило свет на то, почему извержение вулкана Коломбо, расположенного вблизи греческого острова Санторини, вызвало разрушительное цунами в 1650 г. н.э. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исторические сведения сочетаются с трехмерным сейсмическим картированием и компьютерным моделированием, что позволяет дать подробное объяснение.
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Хотя первоначально считалось, что цунами возникло в результате подводного взрыва, последние исследования позволяют предположить более сложный сценарий.
3D-изображение кратера Коломбо показало, что мощный взрыв свидетельствует о том, что один из флангов вулкана просел. Компьютерное моделирование, включающее как взрыв вулкана, так и оползень, дало эффект, соответствующий историческим данным, в том числе свидетельствам очевидцев о волнах высотой до 20 м.
Исследователи утверждают, что аналогичные механизмы могли вызвать недавние цунами, например, вызванные подводным вулканом Хунга-Тонга в 2022 году.
Для повышения безопасности в исследовании предлагается разработать новые подходы к непрерывному мониторингу для раннего оповещения местного населения о подводных извержениях вулканов и провалах склонов.