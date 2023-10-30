Вулкан вызвал огромное цунами и опустошил целый остров: раскрыта причина 373-летней трагедии

Хотя первоначально считалось, что цунами возникло в результате подводного взрыва, последние исследования позволяют предположить более сложный сценарий.

3D-изображение кратера Коломбо показало, что мощный взрыв свидетельствует о том, что один из флангов вулкана просел. Компьютерное моделирование, включающее как взрыв вулкана, так и оползень, дало эффект, соответствующий историческим данным, в том числе свидетельствам очевидцев о волнах высотой до 20 м.

Исследователи утверждают, что аналогичные механизмы могли вызвать недавние цунами, например, вызванные подводным вулканом Хунга-Тонга в 2022 году.

Для повышения безопасности в исследовании предлагается разработать новые подходы к непрерывному мониторингу для раннего оповещения местного населения о подводных извержениях вулканов и провалах склонов.