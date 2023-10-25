Вы не знали, а пенис Наполеона хранится в частной коллекции в формальдегиде

Историк и телеведущий Эшли Коуи раскрыл интересную историю, связанную с частной частью знаменитого полководца, сообщив, что в 1978 году за тот же пенис предлагали всего 12 000 долларов, а более поздние торги превышали 300 000 долларов.

После смерти Наполеона его останки были сосланы на остров Святой Елены, где хирург Франческо Антоммарчи в 1821 г. якобы отрезал ему половой член. Однако священник, проводивший последние обряды Наполеона, в знак неповиновения выкрал этот орган. Таким образом он и дошел до наших дней

Хирург законсервировал экземпляр в формальдегиде, и, что примечательно, он остался практически того же размера, что и при отсечении, - чуть меньше дюйма (2,54 см). Учитывая рост Наполеона, который был выше среднего для той эпохи, эксперты классифицировали его как «микропенис».