Вы не знали, а пенис Наполеона хранится в частной коллекции в формальдегиде

Вы не знали, а пенис Наполеона хранится в частной коллекции в формальдегидеИ его можно купить
За сохранившийся пенис Наполеона Бонапарта, имеющий необычную историю, недавно предлагали 300 тыс долларов. Ранее этот необычный орган принадлежал урологу Джону Латтимеру, который после своей смерти в 2007 г. оставил его своей дочери Эван.
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Историк и телеведущий Эшли Коуи раскрыл интересную историю, связанную с частной частью знаменитого полководца, сообщив, что в 1978 году за тот же пенис предлагали всего 12 000 долларов, а более поздние торги превышали 300 000 долларов.
После смерти Наполеона его останки были сосланы на остров Святой Елены, где хирург Франческо Антоммарчи в 1821 г. якобы отрезал ему половой член. Однако священник, проводивший последние обряды Наполеона, в знак неповиновения выкрал этот орган. Таким образом он и дошел до наших дней
Хирург законсервировал экземпляр в формальдегиде, и, что примечательно, он остался практически того же размера, что и при отсечении, - чуть меньше дюйма (2,54 см). Учитывая рост Наполеона, который был выше среднего для той эпохи, эксперты классифицировали его как «микропенис».