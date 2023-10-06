Выступление Маска на крупнейшей космической конференции назвали скучным

По замыслу Маска, Starship должен стать революционной ракетой многоразового использования, способной доставить человека на Марс и за его пределы. Однако прежде чем достичь Красной планеты, необходимо пройти несколько важных этапов, включая успешный запуск на низкую околоземную орбиту, дозаправку на орбите, возвращение в атмосферу и посадку на Землю, и, наконец, посадку на Марс.

В ходе интервью Маск подчеркнул важность решения сложных задач безопасного входа в атмосферу и посадки корабля, что является одной из основных проблем программы Starship. Он также упомянул о необходимости поиска инновационных решений для поддержания теплового режима сверххолодного топлива в ракете во время многомесячного полета к Марсу.

При этом, как отмечают западные СМИ, все это выступление можно назвать «скучным». Дело в том, что Маск уже в который раз говорить о сроках, но при этом не уточняет технологии, которые могли бы приблизить нас к осуществлению таких амбициозных планов.

Но мы все всё равно верим в Маска. Да и если быть честными, других таких «мечтателей» (в хорошем смысле) нет.