Ядро Марса выглядит больше, потому что оно оказалось окутано радиоактивной магмой

Аппарат InSight, прибывший на Марс в 2018 году, в течение четырех лет фиксировал сейсмические волны, возникающие в результате марсотрясений, что позволило ученым исследовать внутреннюю часть планеты. Первые данные свидетельствовали о наличии более крупного ядра с необычным сочетанием легких элементов. Эти данные озадачили ученых, но в сентябре 2021 года падение метеорита на Марс привело к появлению сейсмических волн, которые помогли прояснить структуру ядра.

По оценкам двух исследовательских групп, радиус ядра Марса составляет примерно 1705 км, что примерно в два раза меньше радиуса самой планеты. Такое меньшее по размеру и более плотное ядро объясняет необычную смесь элементов. Вокруг ядра находится слой расплавленных силикатов толщиной 144 км, который действует как «одеяло» для ядра и концентрирует радиоактивные элементы. По мнению исследователей, изучение этого слоя может дать представление о формировании Марса и отсутствии у него активного магнитного поля.