Япония готовит свою многоразовую ракету, но она полетит не раньше 2030 года

Несмотря на то, что конструкция и тип топлива пока не определены, Япония стремится повысить конкурентоспособность своей космической программы, особенно в коммерческом секторе.

Ракета H3, запущенная в марте, была нацелена на снижение стоимости запуска, но в дебютном полете у нее отказала верхняя ступень. Японское правительство стремится найти более экономичное решение с помощью многоразовой ракеты, которая могла бы повторить успех SpaceX. Другие страны и компании, в том числе Rocket Lab и Blue Origin, ведут исследования в области многоразовых ракет.

Делая ставку на многоразовость, Япония надеется увеличить частоту запусков, снизить затраты и привлечь коммерческих заказчиков. В условиях глобальной конкуренции Япония стремится сохранить свою значимость на международном рынке запусков с помощью будущей многоразовой ракеты, полеты которой ожидаются в 2030-х годах.