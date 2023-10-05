Наука и технологии
17:53, 05 октября 2023
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Япония готовит свою многоразовую ракету, но она полетит не раньше 2030 года

От SpaceX отставание сильное

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries проводит исследование по созданию многоразовой восстанавливаемой ракеты-носителя нового поколения.

Япония готовит свою многоразовую ракету, но она полетит не раньше 2030 года

© Stable Diffusion

Несмотря на то, что конструкция и тип топлива пока не определены, Япония стремится повысить конкурентоспособность своей космической программы, особенно в коммерческом секторе.

Ракета H3, запущенная в марте, была нацелена на снижение стоимости запуска, но в дебютном полете у нее отказала верхняя ступень. Японское правительство стремится найти более экономичное решение с помощью многоразовой ракеты, которая могла бы повторить успех SpaceX. Другие страны и компании, в том числе Rocket Lab и Blue Origin, ведут исследования в области многоразовых ракет.

Делая ставку на многоразовость, Япония надеется увеличить частоту запусков, снизить затраты и привлечь коммерческих заказчиков. В условиях глобальной конкуренции Япония стремится сохранить свою значимость на международном рынке запусков с помощью будущей многоразовой ракеты, полеты которой ожидаются в 2030-х годах.

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