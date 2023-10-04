22:03, 04 октября 2023
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Япония запланировала вторую фазу сброса воды со станции «Фукусима-1»Остановка может быть только из-за аномалий
Представитель комапании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) заявил, что 5 октября состоится вторая фаза сброса очищенной воды со станции.
Перед сбросом вода и все технологии проходят циклы проверки эффективности систем очистки ALPS. Ранее было сброшено 7,8 тысяч тонн воды в море.
Решение об отказе от сброса может быть принято только в случае обнаружения аномалий, например, при превышении уровня трития. Но очищенную воду разбавляют морской так, что уровень трития не превышает 1,4 тысячи беккерелей на литр при допустимом верхнем пороге нормы в 1,5 тысячи беккерелей на литр. Во всяком случае так было в ходе первой фазы сброса воды.