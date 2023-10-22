Зачем фермеры на рисовые поля запускают рыбу

Большие рисовые поля обычно разделяют на рисовые чеки, то есть на квадратные участки земли с рисом и водой. На эти участки фермеры и запускают рыбу. Но зачем?

У подобной технологии есть несколько преимуществ. Прежде всего, благодаря рыбе можно избавиться от вредителей и паразитов в рисе. Также рыбы едят водоросли, поэтому рис в результате будет получать ещё больше минералов и питательных веществ.