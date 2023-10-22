Наука и технологии
14:16, 22 октября 2023
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Зачем фермеры на рисовые поля запускают рыбу

Так делают во многих странах

Сейчас после посадки риса фермеры стали выпускать в воду мальков. Но для чего это делается?

Зачем фермеры на рисовые поля запускают рыбу
© foto-besplatno

Большие рисовые поля обычно разделяют на рисовые чеки, то есть на квадратные участки земли с рисом и водой. На эти участки фермеры и запускают рыбу. Но зачем?

У подобной технологии есть несколько преимуществ. Прежде всего, благодаря рыбе можно избавиться от вредителей и паразитов в рисе. Также рыбы едят водоросли, поэтому рис в результате будет получать ещё больше минералов и питательных веществ.

Зачем фермеры на рисовые поля запускают рыбу
© dzen

Рыба, кроме того, разрыхляет почву, которая находится под водой. Это приводит к повышению кустистости риса и увеличению урожайности.

Наконец, благодаря такому решению фермеры имеют доступ к свежей рыбе на протяжении почти всего периода выращивания риса. А к концу сезона они ещё и отправляют её на продажу.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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