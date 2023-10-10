Наука и технологии
14:52, 10 октября 2023
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Зачем в Китае заливают рисовые поля таким большим количеством воды

У этой технологии есть особый смысл

Территории, на которых в Китае растёт рис, похожи на бассейны с водой. Но для чего этой культуре там много влаги?

Зачем в Китае заливают рисовые поля таким большим количеством воды
© Kung Fu

В азиатских странах рис считается главным продуктом. Например, только в Китае выведено около 10 тысяч сортов. Из них шесть считаются элитными.

С давних времён больше всего риса выращивают именно в КНР. Каждый год там собирают как минимум 140 миллионов тонн культуры.

Зачем в Китае заливают рисовые поля таким большим количеством воды
© Vsegda-pomnim.com

Высокая влажность считается оптимальной средой для выращивания риса. Он получает таким образом питательные вещества. Кроме того, благодаря избытку влаги урожая становится больше, а сорняки в подобной среде не растут вообще.

Также высокий уровень влажности даёт возможность получить экологичный продукт. В редких случаях применяют при выращивании риса химические вещества, но и то в небольших количествах.

Кроме того, китайские рисовые поля разделяют на зоны. Всё зависит от того, какой сорт риса растёт в том или ином месте. Для каких-то культур требуется поддержание одного уровня влаги на протяжении всего созревания, а другим нужно постепенно уменьшать влажность.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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