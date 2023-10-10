Зачем в Китае заливают рисовые поля таким большим количеством воды

Зачем в Китае заливают рисовые поля таким большим количеством водыУ этой технологии есть особый смысл
Территории, на которых в Китае растёт рис, похожи на бассейны с водой. Но для чего этой культуре там много влаги?
В азиатских странах рис считается главным продуктом. Например, только в Китае выведено около 10 тысяч сортов. Из них шесть считаются элитными.
С давних времён больше всего риса выращивают именно в КНР. Каждый год там собирают как минимум 140 миллионов тонн культуры.
Высокая влажность считается оптимальной средой для выращивания риса. Он получает таким образом питательные вещества. Кроме того, благодаря избытку влаги урожая становится больше, а сорняки в подобной среде не растут вообще.
Также высокий уровень влажности даёт возможность получить экологичный продукт. В редких случаях применяют при выращивании риса химические вещества, но и то в небольших количествах.
Кроме того, китайские рисовые поля разделяют на зоны. Всё зависит от того, какой сорт риса растёт в том или ином месте. Для каких-то культур требуется поддержание одного уровня влаги на протяжении всего созревания, а другим нужно постепенно уменьшать влажность.