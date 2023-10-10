Зачем в Китае заливают рисовые поля таким большим количеством воды

Высокая влажность считается оптимальной средой для выращивания риса. Он получает таким образом питательные вещества. Кроме того, благодаря избытку влаги урожая становится больше, а сорняки в подобной среде не растут вообще.

Также высокий уровень влажности даёт возможность получить экологичный продукт. В редких случаях применяют при выращивании риса химические вещества, но и то в небольших количествах.

Кроме того, китайские рисовые поля разделяют на зоны. Всё зависит от того, какой сорт риса растёт в том или ином месте. Для каких-то культур требуется поддержание одного уровня влаги на протяжении всего созревания, а другим нужно постепенно уменьшать влажность.