Заедая грусть: сладкие напитки и фастфуд оказались причиной возникновения депрессии

Исследование, в котором участвовали почти 32 000 женщин среднего возраста, оценивало диету участников с 2003 по 2017 год.

Специалисты обнаружили, что пятёрка потребителей, употребляющих девять или более порций ультраобработанных продуктов в день, имели на 50% больший риск депрессии по сравнению с теми, кто употреблял четыре порции (или меньше) в день.

Особое внимание было уделено связи между напитками с искусственными подсластителями и депрессией. Так, у тех, кто употреблял наибольшее количество таких продуктов, риск депрессии был на 26-37% выше по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего.