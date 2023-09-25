Наука и технологии
19:07, 25 сентября 2023
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Заедая грусть: сладкие напитки и фастфуд оказались причиной возникновения депрессии

С подобными продуктами стоит быть аккуратнее

Согласно недавно опубликованному исследованию в JAMA Network Open, употребление сильно обработанных продуктов, особенно фастфуда и напитков с искусственными подсластителями, может увеличить риск развития депрессии.

Заедая грусть: сладкие напитки и фастфуд оказались причиной возникновения депрессии
© Ferra.Expert

Исследование, в котором участвовали почти 32 000 женщин среднего возраста, оценивало диету участников с 2003 по 2017 год.

Специалисты обнаружили, что пятёрка потребителей, употребляющих девять или более порций ультраобработанных продуктов в день, имели на 50% больший риск депрессии по сравнению с теми, кто употреблял четыре порции (или меньше) в день.

Особое внимание было уделено связи между напитками с искусственными подсластителями и депрессией. Так, у тех, кто употреблял наибольшее количество таких продуктов, риск депрессии был на 26-37% выше по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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