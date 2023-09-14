Загадочное семейство микробных белков «захватывает» сельскохозяйственные культуры

Эти бактерии вводят вредные белки в клетки растений, вызывая заболевания, от которых страдают сотни сельскохозяйственных культур по всему миру. В исследовании рассматривалось семейство белков AvrE/DspE, используемых этими бактериями. Используя программу искусственного интеллекта AlphaFold2, исследователи обнаружили, что эти белки складываются в трехмерную форму, напоминающую крошечный гриб с полой цилиндрической ножкой. Это позволило предположить, что белки могут использоваться для проделывания отверстий в мембранах растительных клеток, что позволяет бактериям «заставить хозяина выпить» во время инфекции. Команда проверила эту гипотезу, заблокировав каналы, созданные этими белками, с помощью наночастиц, что предотвратило поступление воды в клетки и остановило заражение культур бактериями.

Это открытие может предложить новый подход к защите сельскохозяйственных культур от болезней и потенциально сократить ежегодные потери от патогенов растений на 220 млрд долларов.

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