Загадочный камень с картины XV века оказался доисторическим топором

Загадочный камень с картины XV века оказался доисторическим топоромНо причина его включения в композицию неизвестна
Картина XV века, известная под названием «Меленский диптих», долгое время озадачивала искусствоведов изображением камня странной формы. Однако недавний анализ, проведенный исследователями из Дартмутского университета и Кембриджского университета, позволяет предположить, что загадочный камень на самом деле является доисторическим ручным топором.
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Диптих, написанный французским художником Жаном Фуке, состоит из двух панелей и первоначально хранился в коллегиальной церкви Нотр-Дам в Мелуне (Франция).
Считается, что возраст каменных ручных топоров ашельской культуры составляет более 1,6 млн. лет, и они часто встречались в археологических раскопках. Изображение на картине этого ручного топора может отодвинуть самые ранние свидетельства присутствия этих предметов в человеческой культуре к середине XV века, на два столетия раньше, чем было известно ранее.
Причины, по которым Фуке включил в картину топор, остаются неясными. Он мог быть обычным предметом в жизни его покровителя, свидетельствующим о его социальной значимости, или же имел особое религиозное или культурное значение, которое еще предстоит выяснить.