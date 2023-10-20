Загадочный камень с картины XV века оказался доисторическим топором

Диптих, написанный французским художником Жаном Фуке, состоит из двух панелей и первоначально хранился в коллегиальной церкви Нотр-Дам в Мелуне (Франция).

Считается, что возраст каменных ручных топоров ашельской культуры составляет более 1,6 млн. лет, и они часто встречались в археологических раскопках. Изображение на картине этого ручного топора может отодвинуть самые ранние свидетельства присутствия этих предметов в человеческой культуре к середине XV века, на два столетия раньше, чем было известно ранее.

Причины, по которым Фуке включил в картину топор, остаются неясными. Он мог быть обычным предметом в жизни его покровителя, свидетельствующим о его социальной значимости, или же имел особое религиозное или культурное значение, которое еще предстоит выяснить.